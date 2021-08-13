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Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde bir aile yok oldu! Geriye fotoğraf albümü kaldı

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU Bozkurt'taki sel felaketinde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Cemile Öztürk, akrabalarından geriye kalan fotoğraf albümünü çamurlar içinde bulup temizledi. O anları görenler Öztürk'ün acısına ortak oldu.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı.

Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı.

"Çok üzgünüz"
Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü. 

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