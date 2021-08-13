Sinop'ta sel sonrası yardım yapılırken köprü sallandı! Hemen boşaltıldı

Sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Sinop'ta köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.

Sinop Ayancık'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.