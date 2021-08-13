BIST 1.445
DOLAR 8,54
EURO 10,08
ALTIN 487,06
YEREL

Sinop'ta sel sonrası yardım yapılırken köprü sallandı! Hemen boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı

Sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Sinop'ta köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.

Sinop Ayancık'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Sinop’ta selde ölenlerin kimlikleri belli oldu Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü... Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Can kaybı 27'ye yükseldi, 100'ün üzerinde kayıp var Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi! 72 saat uyarısı ölü sayısı sürekli artıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde bir aile yok oldu! Geriye fotoğraf albümü kaldı
Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde bir aile yok oldu! Geriye fotoğraf albümü kaldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kastamonu'da sel faciası! Sular metrelerce yükseldi: Aracıyla sürüklenirken paylaştı
Kastamonu'da sel faciası! Sular metrelerce yükseldi: Aracıyla sürüklenirken paylaştı
Antalya'da sabah kalkınca şok oldu! Rahat tavırları pes dedirtti
Antalya'da sabah kalkınca şok oldu! Rahat tavırları pes dedirtti
Bu görüntü sosyal medyada TT oldu! Metro Turizm Afgan göçmenleri Batı'ya taşıyor
Bu görüntü sosyal medyada TT oldu! Metro Turizm Afgan göçmenleri Batı'ya taşıyor
Kastamonu'da Karadeniz üzerinde hortum çıktı vatandaşlar panik yaşadı
Kastamonu'da Karadeniz üzerinde hortum çıktı vatandaşlar panik yaşadı
Denizli'de katil, sevgilisiyle canlı yayında! Teslim olmaya gülerek gitti
Denizli'de katil, sevgilisiyle canlı yayında! Teslim olmaya gülerek gitti
Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı
Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı
Tokat'ta küçük çocuk aniden yola fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Tokat'ta küçük çocuk aniden yola fırladı o anlar güvenlik kamerasında
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilk kez ele ele! Mekan çıkışı yakalandılar
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilk kez ele ele! Mekan çıkışı yakalandılar