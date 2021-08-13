Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

BATI KARADENİZ sel felaketiyle mücadele ediyor. Karadeniz'de günlerdir sel felaketi yaşanıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; Kastamonu'da da kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde ise 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Can kaybı 27’ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz'de ormanlarımızı yakan yangın felaketine destek çağrılarında bulunan ünlüler yine sosyal medyadan hareket geçti ve yardım çağrısında bulundu.