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Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

KARADENİZ sel felaketinde son durum haberlerine göre Kastamonu Bartın ve Sinop'ta selin yarattığı yıkım çok büyük... Ege Ve Akdeniz ormanlarını saran ayngında sosyal medyadan yardım ve destekte bulunan ünlüleri şimdi de Karadeniz için kolları sıvadı.

Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

BATI KARADENİZ sel felaketiyle mücadele ediyor. Karadeniz'de günlerdir sel felaketi yaşanıyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı taştı; Kastamonu'da da kente bağlı 8 ilçede sel meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde ise 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Can kaybı 27’ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz'de ormanlarımızı yakan yangın felaketine destek çağrılarında bulunan ünlüler yine sosyal medyadan hareket geçti ve yardım çağrısında bulundu.

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Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili ünlü isimler yardım çağrısı yapmaya, destek paketleri göndermeye ve aracı olmaya başladı. Orman yangınlarının ardından ünlü isimler bu kez de sel felaketi için harekete geçti.

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Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu ve Sinop ile ilgili ihtiyaç bilgilerini AFAD ile paylaştıklarını duyurdu.

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Karadeniz sel felaketine ünlülerden yardım çığlığı! Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık çok kötü...

Levent, Ahbap gönüllülerinin de Kastamonu’da geri destekte yer aldığını belirtti.

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