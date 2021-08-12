Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi! 72 saat uyarısı ölü sayısı sürekli artıyor

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya... Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, ağaçlar sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. AFAD acı haberi duyurdu: Kastamonu’da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor. 72 saatin çok önemli olduğu hatırlatılarak sivil araçlarla trafiğe çıkılarak arama kurtarma ekiplerinin yollarının tıkanmaması istendi.

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Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde dereler taştı, sel suları sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Köprüler yıkılırken çok sayıda köy ile bağlantı koptu. Bartın'da mahsur kalan AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal ile İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı, Bartın, Sinop ve Kastamonu için kritik bir uyarı yayınladı.

15.00 CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu'da 9 kişinin hayatını kaybettiği Bartın'da 1 kayıp kişinin arandığı açıklandı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bartın'da 300, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 131 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

14:51 BARTIN-KARABÜK KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bartın'da sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Bahçecik mevkisindeki köprü ve menfezlerde dün sel yüzünden oluşan çökme nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü. Sel birikintileri ve molozların kaldırılmasının ardından yapılan dolgu çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Güzergahta kontrollerini sürdüren polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

14:05 KIZILAY BAŞKANI KINIK: 72 SAAT ÇOK KRİTİK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kastamonu Bozkurt’ta tahliye ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Afetin boyutları çok büyük. İlçeye ulaşım sıkıntılı. Lütfen sivil araçlar yolları boşaltsın, iş makinalarına ve ambulanslara geçiş kolaylığı sağlasınlar. 72 saat kritik lütfen duyarlı olalım" mesajını paylaştı.

13:33 CUMHURBAŞKANI SEL BÖLGESİ İÇİN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor. Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

11.38 4 ŞEHRE HALA ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu ifade edilerek bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği açıklandı. 12 Ağustos saat 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674’tir. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir" denildi.

09:50 KASTAMONU'DA CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

AFAD son dakika açıklamasında Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybının 5'e yükseldiğini duyurdu. Kayıp bir kişi aranıyor..

09:45 BAKAN MURAT KURUM'DAN VİDEOLU MESAJ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bartın'dan video paylaşıp, "Selden etkilenen şehirlerimizde vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için sahadayız." notunu düştü.

09:40 AFAD KALEM KALEM AÇIKLADI

AFAD, sel bölgelerindeki çalışmaları kalem kalem açıkladı. İşte rakamlarla afetle mücadele...

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;

Bartın’da; 208 personel, 1 arama köpeği, 15 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu’da; 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp

Sinop’ta; 575 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 mobil koordinasyon merkezi, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp

Bölgedeki mevcut ekiplere destek için sevk edilen personel ve araçlar

AFAD; 68 personel ve 8 araç

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 17 personel ve 14 bot

Jandarma Genel Komutanlığı; 7 tim (346 personel), 900 personel, 6 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracı, 2 kamyon, 1 jeneratör

Emniyet Genel Müdürlüğü; 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet Tırı

25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi; 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör

DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 77 personel/gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olup; 500 sıcak yemek, 1.050 kumanya, 1.768 ikramlık malzeme, 1.229 içecek ve 2.434 su dağıtımı yapılmıştır.

Tahliye Çalışmaları

Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir.

Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir.

Barınma Çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 450 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 87 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

09:35 17 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Geceyi soğuk havada kurtarılmayı beklemekle geçiren 70 yaşındaki bir teyze ekipler tarafından kurtarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Öte yandan 2 çocuk bir kadında kepçe ile sel sularından alınarak ailesine kavuşturuldu.

09:20 AFAD DUYURDU: CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Bartın'da sele kapılan bir kişinin arama çalışmalarının devam ettiğinin sürdüğü, Kastamonu'da can kaybı sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce de, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

07:40 GÜNÜN İLK SEVİNDİREN HABERİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

06:15 AFAD AÇIKLADI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

04:40 KASTAMONU'DA HEYELANDA 1 KİŞİ ÖLDÜ



SAAT - 04:50 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denidi: "İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

04:30 SAĞLIK BAKANLIĞI CAMİYİ HASTANEYE ÇEVİRDİ

Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

04:20 GECE BOYU HELİKOPTERLER TAHLİYE ETTİ



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

00:00 ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.

- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.

- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."

23:00 BENZİN İSTASYONUNDA KRİZ MASASI KURULDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda kurulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı. Bu arada suyla kaplı ilçe merkezinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Elektrik verilemeyen ilçede bazı vatandaşlar oturdukları binaların çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Helikopter ile çatılarda bulunan vatandaşlardan bazıları kurtarılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de ilçede botlarla arama çalışması gerçekleştirdi.

19:05 MAHSUR KALAN MİLLETVEKİLİ KURTARILDI



Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.