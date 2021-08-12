Ahmet Hakan'dan göçmen sorunu için bakanlık önerisi: Alarm zilleri çalıyor!

Ahmet Hakan Altındağ'da yaşanan göçmenlere yönelik saldırılarla ilgili "Alarm zilleri çalıyor" dedi ve bakanlık kurulması önerisinde bulundu.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan giderek artan göç problemi hakkında yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan, Altındağ'da yaşanan olayları ele aldı "Altındağ olayı alarm zilleri çalıyor" dedi.

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?

Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.

Alarm zilleri çalıyor! Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.

Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.

Tam bu noktada...

Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.

Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.

Çünkü yarın çok geç olabilir.

Afgan videolarına dikkat!

Son zamanlarda pıtrak gibi çoğalan Afgan videoları var sosyal medyada. Nerede çekilmiş? Ne zaman çekilmiş? Hiçbir şey belli değil.

Zihnim komplolara hiç yatkın olmadığı halde gizli bir elin, bu videoları servis ettiğini düşünüyorum. Bize düşen dikkatli olmak. Her gördüğümüz görüntünün üzerine atlamayalım. Teyit edelim.

Göç ve uyum bakanlığı bir gereklilik haline geldi

MİLAT gazetesinin manşetinde yer alan bir teklif gördüm:“Göç ve Uyum Bakanlığı” diye bir bakanlığın kurulmasını öneriyordu gazete. Yüzde yüz katılıyorum.

Böyle bir bakanlığa gerçekten de büyük ihtiyaç var. Bakanlık düzeyinde konunun ele alınması gerekiyor.

Bu öneriye şans verilmeli.

Türkiye göçmen kampı değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin en üst düzey isimlerinin katıldığı toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu toprakları, toplama kampı olarak düşünmesin.” Bu çok kıymetli bir açıklama. AK Parti, bu yaklaşımı daha yüksek sesle dile getirmeli.