CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: Ha Ali Veli, Ha Veli Ali

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında tepkili bir açıklama yaptı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında yine tartışmaya neden olacak bir paylaşım yaptı.

Öztrak, "Milletin 128 milyar dolarını yok yere buharlaştır. Sonra çık kapı kapı dolaşarak, bilanço makyajı yapmak için, sağdan soldan swap anlaşması rica et" dedi.

Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin 128 milyar dolarını yok yere buharlaştır. Sonra çık kapı kapı dolaşarak, bilanço makyajı yapmak için, sağdan soldan swap anlaşması rica et. Ha Ali Veli, Ha Veli Ali. Kasadaki net döviz rezervimiz; Yine eksi, Yine eksi… 128 milyar dolar nerede?"