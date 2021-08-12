İki doz aşı yaptırmayan stadlara alınmayacak! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlamasına bir gün kala önemli açıklamalar yaptı. Maçlara iki doz aşısını yaptırmış olan taraftarların alınacağını söyleyen Özdemir, mücadelelere deplasman taraftarlarının alınmayacağını söyledi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 1 gün kala yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta canlı yayına katıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında maçlara iki doz aşı olmamış taraftar alınmayacağını belirten Nihat Özdemir, kulüplerin itirazlarına da cevap verdi... İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları...

Çift doz aşı olanlar maçlara girebilecek

- Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldık. Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz.

- Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak.

- O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi yüzde 75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım.

Statlarda sosyal mesafeye uyulmazsa ceza verilecek

- Geçen hafta sonu Adana Demirspor-Beşiktaş maçına gittik. Bir dolu, bir boş koltuk olması lazımdı ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymadan maç izlediler. Eğer kurallar yerine getirilmezse kulüplerimize maddi ve manevi cezalar vermemiz gerekecek.

- Artık içimiz rahat etsin, taraftar sayısını artıralım istiyoruz. Beşiktaş-Rizespor maçıyla başlıyoruz. Alt ligde de Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı var. Sağlık kurulumuzla beraber taraftarların tutumunu dikkatle izleyeceğiz. Bundan sonraki kararlarda taraftarların tutumu çok etkili olacak.

Misafir takım seyircisi maçlara alınmayacak

- Deplasmanalara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı.