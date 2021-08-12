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Süper Lig'de birinci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de birinci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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