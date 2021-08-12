Süper Lig'de birinci hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar