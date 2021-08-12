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Swap nedir doların düşmesini sağlayan Swap ne demek maddeleri

Swap nedir doların düşmesini sağlayan Swap ne demek maddeleri

Swap nedir, ne demek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Merkez Bankası ve Güney Kore Merkez Bankası arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu. Gündemini yakından takip eden vatandaşlar Swap nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

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Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmanı ardından 'Swap nedir, swap anlaşması ne demek' soruları tekrar gündeme geldi. Peki kısaca takas da diyebileceğimiz 'swap' nedir?

SWAP nedir SWAP anlaşması ne demek: 
Kelime olarak "değiş-tokuş" ve "takas" anlamlarına gelen swap, finansal bir terimdir ve döviz takası işlemleri için kullanılır. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini yahut farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere swap denir.

Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

Para swapı işlemlerinde tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilir.

Faiz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

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