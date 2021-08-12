TYP nedir İŞKUR TYP iş ilanları listesi başvuru tarihleri yeni liste

Yurt genelinde binlerce vatandaşı ilgilendiren İŞKUR TYP başvurusu 2021 başladı mı, ne zaman? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, hangi ilde ilan yayınlandı. İşte İŞKUR TYP başvurusuyla ilgili detaylar..

Abone ol

İŞKUR TYP başvuruları iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdam sağlamak amacıyla gerçekleşen Toplum Yararına Programlar kapsamında, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınladı. 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekilişi 12 Ağustos'ta yapılacak. Diğer TYP iş ilanları da İŞKUR tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam edecek. Ancak şuan için MEB ilanı bulunmuyor.

TYP nedir: TYP uygulaması, bilindiği gibi işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı:

Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar başvuruları için ilk ilan yayınlandı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde; "Restorasyon, Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması ile Çevre Temizliği" işlerinde çalıştırılmak üzere 4 (dört) ay süreli 8 (sekiz) Geçici personel alımına ait başvuru sonuçları 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Düzce İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecektir. İlgililere önemle duyurulur". Diğer TYP iş ilanları da İŞKUR tarafından güncel olarak yayınlanmaya devam edecek. MEB güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvuruları da yine İŞKUR üzerinden yapılacak. Ancak şuan için MEB ilanı bulunmuyor.

DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TYP İŞÇİ ALIMI TARİHLERİ

Katılımcı Başvuru Tarihleri : 2 Ağustos 2021- 6 Ağustos 2021

Noter Çekiliş Tarihi: 12 Ağustos 2021 saat: 10.00'da

Noter Çekiliş Yeri: Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu

Program Başlama – Bitiş Tarihi: 23 Ağustos 2021-21 Aralık 2021

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında;

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (1 Kişi)

Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü (1 Kişi)

Düzce Konuralp Müzesi Müdürlüğü (1 Kişi)

Konuralp Antik Tiyatro Kazı Çalışmaları (5 Kişi) 4 ay süreli geçici personel alımı yapılacaktır.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak (Açık öğretim ve Açık Lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz.