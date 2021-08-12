BIST 1.427
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 484,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dünyaca ünlü Thom Colvin Muğla'da vefat etti! Ölüm sebebi belli oldu

Dünyaca ünlü Thom Colvin Muğla'da vefat etti! Ölüm sebebi belli oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyaca ünlü şarkılara aranjörlük yapan 'Dj. Thom Colvin' adı ile nam salmış Özel Çöllüoğlu, dün kaldırıldığı hastanede korona virüse bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Abone ol

Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan ve Marmaris’te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı. Edinilen bilgiye göre şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, korona virüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Performans sanatçısının cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla’nın Yatağan ilçesine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akkuyu NGS'de son ünitenin hazırlıklarına başlandı
Akkuyu NGS'de son ünitenin hazırlıklarına başlandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Memur ve emekli için zam teklifi açıklandı! Bakan Vedat Bilgin duyurdu!
Memur ve emekli için zam teklifi açıklandı! Bakan Vedat Bilgin duyurdu!
BioNTech'ten Delta varyantı aşısı müjdesi: 100 günde hazır
BioNTech'ten Delta varyantı aşısı müjdesi: 100 günde hazır
İzmir'de delirten hastalıktan kurtulunca ilk iş bakın ne yaptı
İzmir'de delirten hastalıktan kurtulunca ilk iş bakın ne yaptı
Adana'da esrarengiz ölüm! Kayıp kişi aracına 10 km uzakta çırılçıplak halde bulundu
Adana'da esrarengiz ölüm! Kayıp kişi aracına 10 km uzakta çırılçıplak halde bulundu
Kayseri'de bunu yapan insan olamaz! Gözleri oyulmuş halde bulundu
Kayseri'de bunu yapan insan olamaz! Gözleri oyulmuş halde bulundu
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı
Metropoll'ün Afgan anketinde Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti!
Metropoll'ün Afgan anketinde Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti!
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ortaya çıktı değeri dudak uçuklattı
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ortaya çıktı değeri dudak uçuklattı