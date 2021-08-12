Berlin'deki İngiliz elçiliğinde Rusya için casusluk yapıyordu! Ruslara belgeleri servis etmiş!

Almanya casusluk skandalı ile çalkalanıyor. İngiliz vatandaşı Almanya'nın Berlin şehrinde İngiliz Elçiliği'nde çalışırken Rusya'ya casusluk yapmış.

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiliz elçiliğinde çalışan David S. adlı İngiliz vatandaşı, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alman Federal Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, David S. adlı İngiliz vatandaşının 2020’nin Kasım ayından bu yana Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “En az bir defa, mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği belgeleri bir Rus istihbarat servisinin temsilcisine iletmiştir. Bilgi verme karşılığında, sanık daha önce bilinmeyen miktarda nakit almıştır. Gözaltı, Alman ve İngiliz makamlarının ortak soruşturmalarının sonucu gerçekleşmiştir” denildi.