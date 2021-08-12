TÜBİTAK'ın 4 bin liralık burs listesi eleştiri konusu oldu

Türkiye’nin genç ve başarılı beyinlerini destekleyen TÜBİTAK, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerine sunacağı burs imkanlarını açıkladı. İlk 25 bine girecek öğrencilere aylık 4 bin lira burs vereceğini söyleyen TÜBİTAK'ın burs listesi bazı kesimin kafasını karıştırdı.

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YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci tercih maratonuna başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefleyen TÜBİTAK, 2021 yılı burs listesini açıkladı. TYT puanına göre ilk 25 bine giren öğrenciye aylık 4 bin lira burs vereceğini söyleyen TÜBİTAK'ın yayınladığı burs listesi ile bazı kesim tarafından eleştirildi.

Listede hangi bölümler var: TÜBİTAK'ın 4 bin liralık burs vereceği bölümler ise şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler için: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler: Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat

Kimler yararlanacak: TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4.000 TL’ye kadar burs almaya hak kazanacak.

Sosyal medyada da günün konusu olan TÜBİTAK'ın ilahiyat bölümüne burs verirken tıp, mühendislik gibi bölümlere burs vermemesi eleştirilere neden oldu.

TÜBİTAK bursu kimlere verilir: TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlayanlara burs tahsis edilmektedir:

1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı’ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler.