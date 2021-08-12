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Zonduldak'ta kız yurduna karşı cinsel içerikli hareketler yaptı vatandaş linç etmek istedi

Zonduldak'ta kız yurduna karşı cinsel içerikli hareketler yaptı vatandaş linç etmek istedi

ZONGULDAK'ta İncivez Mahallesinde H.G(30) kız apartına karşı cinsel içerikli hareket yapması sonucunda sokak ortasında darp edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek.

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Olay dün akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre H.G(30) kız yurdu karşısına geçerek cinsel içerikli hareket yaptı.

Vatandaşlar gördü
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar H.G isimli şahsı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı.

Ortalığın bir anda savaş alanına dönmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda bekçi çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri olayı hemen kontrol altına alarak H.G isimli şahsı karakola getirdi. H.G isimli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edilecek.

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