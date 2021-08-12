İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli! Ekrem İmamoğlu açıkladı

İSTANSUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketi yaşayan Karadeniz Bölgesine gönderilen arama kurtarma ekipleri, iş makinaları ve yardım malzemelerini duyurup, "Geçmiş olsun" dedi...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karadeniz bölgesinde selden etkilenenlere yardım elini uzattı. İBB, Ayancık, Bozkurt, Cide, Abana ve Azdavay’a 50 kişilik kurtarma ekibi gönderen İBB, ayrıca ağır iş makinaları, tahliye pompaları, kurtarma araçları, tırlarla Hamidiye Su ve Halk Ekmek gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "İBB olarak Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen Ayancık, Bozkurt, Cide, Abana ve Azdavay’a 50 kişilik kurtarma ekibi, ağır iş makinaları, tahliye pompaları, kurtarma araçları, tırlarla Hamidiye Su ve Halk Ekmek gönderdik. Tüm bölge halkına tekrardan geçmiş olsun." mesajını paylaştı.