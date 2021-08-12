Heyelan, sel, yıldırım! Meteorolojiden son dakika kritik uyarılar geldi o illerdekiler dikkat

TÜRKİYE bir yanda yangınlar bir yanda sel ve heyelan felatketleriyle mücadele ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarılar geldi. Selin vurduğu Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış var

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojinin diğer açıklamaları şöyle: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE: Parçalı ve az bulutlu 35°C

İSTANBUL: Parçalı bulutlu 31°C

KIRKLARELİ: Parçalı ve az bulutlu 33°C

KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31°C

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: Parçalı ve az bulutlu 28°C

İZMİR: Az bulutlu ve açık 35°C

MANİSA: Parçalı ve az bulutlu 36°C

MUĞLA: Az bulutlu ve açık 35°C

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38°C

ANTALYA: Az bulutlu ve açık 37°C

BURDUR: Parçalı ve az bulutlu 32°C

HATAY: Parçalı ve az bulutlu 34°C

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: Parçalı, yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

ÇANKIRI: Parçalı, yer yer bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29°C

ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu 28°C

KONYA: Parçalı bulutlu 29°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24°C

DÜZCE: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

SİNOP: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26°C

ZONGULDAK: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli, Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

RİZE: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28°C

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28°C

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan'ın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32°C

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C

KARS: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

VAN: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN: Parçalı ve az bulutlu 36°C

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 38°C

GAZİANTEP: Parçalı ve az bulutlu 34°C

SİİRT: Parçalı ve az bulutlu 38°C