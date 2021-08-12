Erdoğan'ı duygulandıran olay! Ben bunu alamam elimdekini kullanırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK'da kendisini duygulandıran olayı Kanal D- CNN Türk ortak canlı yayınında anlattı. Erdoğan, "Traktörleri yanan bir çiftçimize yeni traktör verilmesini istedim. Çiftçi 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. İşte bizim insanımız böyle" dedi.

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Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın en önemli gündem maddesi orman yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ciğerlerinin yanmasına neden olan yangınlara müdahale ile ilgili atılan adımları, yapılanları anlattı. MYK üyeleri de bölgeye yaptıkları ziyaretlerde gördüklerini, önerilerini paylaştı.

Erdoğan, yangın bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir olayı katıldığı canlı yayında paylaştı.

"Bizim milletimiz gerçekten farklı bir millet"

Manavgat'taki yangının ardından bölgeye gittiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kalemli köyüne gittiğimde oradaki yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim bunlar şimdi yok. Yandı, telef oldu' dedi. Amca hiç merak etme biz 'onların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Peki, nasıl edeceksiniz benim traktörüm de yandı' dedi. 'Onu da halledeceğiz' dedim. 'Benim bir tane traktörüm, hem buzağımdı hem ineğimdi' dedi. Başladı orayla onu kıyas etmeye. Hemen bak şimdi bakanımı çağırıyorum, hemen iki üç gün içerisinde senin traktörün sıfır kilometre gelecek. 'Gelecek mi' dedi, gelecek dedim. Biz hemen üç dört gün içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım traktörünü gönderdi. Ardından biri daha geldi, 'Benim de yandı, hem de benim 2 tane yandı' dedi. Onun 2 tane traktörünü de gönderdik. Fakat çok manidar bir şey oldu. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi, tamam dedim, seninkini de göndereceğiz. Biz gönderince o ne dese beğenirsiniz baktı ki 0 kilometre traktör, 'Ben bunu almam. Traktörümü kullanabilirim daha. Ben onunla devam edeceğim, devletime teşekkür ediyorum. Ben bunu alamam' dedi. Bizim milletimiz gerçekten farklı bir millet. Yani onu kendisine reva görmedi, 'Yok, ben mevcut traktörümle çalışırım' dedi."