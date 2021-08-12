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Polonya'nın yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili yasa tasarısı ABD'yi kızdırdı

Polonya'nın yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili yasa tasarısı ABD'yi kızdırdı

Polonya parlamentosu, yabancı medya kuruluşlarının faaliyletlerini kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirilen yeni basın yasa tasarısını onayladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise tasarının onaylanmasından dolayı "derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti.

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Muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Polonya'da medya ve basın alanında faaliyet gösterecek şirketlerin lisans koşullarını yeniden düzenliyor.
Yeni yasa Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya'daki faaliyetini yasaklıyor.

Bu da eğer söz konusu taslak yasalaşırsa Polonya'da muhalif yayın yapan Amerikan kökenli TVN24 medya grubunun lisans hakkının elinden alınacağı anlamına geliyor.

Hollanda'da kurulan Polish Television Holding BV'ye bağlı olarak faaliyet gösteren TVN24 kanalının asıl sahibi ise Amerikan Discovery grubu.
Dolayısıyla yeni yasa bir Amerikan şirketini doğrudan hedef alması nedeniyle de uluslararası gerginliklere neden oldu.
Polonya'daki yeni medya yasa taslağını geçtiğimiz günlerde bir grup ABD senatörü sert bir şekilde eleştirmişti.

ABD ile ilişkileri etkileyebilir

Bu eleştiriler basın özgürlüğünün kısıtlanmasının, ABD ve Polonya arasındaki ilişkiyi yatırımlar da dahil olmak üzere olumsuz etkileyebileceği uyarısını içermişti.

Yeni medya yasa tasarısı basın özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle Polonya'da birkaç gündür bu yasayla ilgili gösteriler yapılıyor.
Salı günü binlerce kişi ülke genelindeki eylemlerde bir araya geldi. Göstericiler Başkent Varşova'da parlamento önünde toplanırken; Krakow, Wroclaw, Poznan, Lublin ve Szczecin'de de mitingler düzenlendi.

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