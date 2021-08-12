Altındağ'da Suriyeli ailelerin evlerini taşladılar! Küçük çocuk başından yaralandı korumaya alındı

Ankara Altındağ'daki tehlikeli ayaklanmada Suriyeli ailelerin evleri taşlandı. Taşlardan biri evdeki küçük kız çocuğuna isabet etti.

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Altındağ'da yaşanan olayda iki grup çatışmış bunun sonucunda iki Türk bıçaklanmıştı. Bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümü sonucu öfke büyüdü ve bölgede yaşayan tüm yabancı uyruklu kişilere dönüştü. Gece yaşanan olayda yabancıların ev ve işyerleri taşlanmış polis gerginliği durdurmakta zorlanmıştı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık olayda bir kız çocuğunun yaralandığını söyledi: "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" dedi ve hastaneye alındığını duyurdu.

Çocuk korumaya alındı

Kınık çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu: "Menfur saldırıda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın kardeşime Allah’tan rahmet acılı ailesine sabır diliyorum Katili devletimiz tarafından hakettiği cezaya çarptırılacaktır. Altındağ’da yaralanan bu yavrumuz da devletimizin koruması altındadır Soğutalım bu ateşi kimseye faydası yok."