BIST 1.411
DOLAR 8,60
EURO 10,11
ALTIN 485,21
HABER /  GÜNCEL

Altındağ'da Suriyeli ailelerin evlerini taşladılar! Küçük çocuk başından yaralandı korumaya alındı

Altındağ'da Suriyeli ailelerin evlerini taşladılar! Küçük çocuk başından yaralandı korumaya alındı

Ankara Altındağ'daki tehlikeli ayaklanmada Suriyeli ailelerin evleri taşlandı. Taşlardan biri evdeki küçük kız çocuğuna isabet etti.

Abone ol

Altındağ'da yaşanan olayda iki grup çatışmış bunun sonucunda iki Türk bıçaklanmıştı. Bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümü sonucu öfke büyüdü ve bölgede yaşayan tüm yabancı uyruklu kişilere dönüştü. Gece yaşanan olayda yabancıların ev ve işyerleri taşlanmış polis gerginliği durdurmakta zorlanmıştı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık olayda bir kız çocuğunun yaralandığını söyledi: "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" dedi ve hastaneye alındığını duyurdu.

Çocuk korumaya alındı

Kınık çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu: "Menfur saldırıda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın kardeşime Allah’tan rahmet acılı ailesine sabır diliyorum Katili devletimiz tarafından hakettiği cezaya çarptırılacaktır. Altındağ’da yaralanan bu yavrumuz da devletimizin koruması altındadır Soğutalım bu ateşi kimseye faydası yok."

ÖNCEKİ HABERLER
Kanada aşı pasaportu uygulaması için tarih verdi
Kanada aşı pasaportu uygulaması için tarih verdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı
Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı
Heyelan, sel, yıldırım! Meteorolojiden son dakika kritik uyarılar geldi o illerdekiler dikkat
Heyelan, sel, yıldırım! Meteorolojiden son dakika kritik uyarılar geldi o illerdekiler dikkat
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü
Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı
Saldırıya uğrayan finans platformundan 600 milyon dolar çalındı
Saldırıya uğrayan finans platformundan 600 milyon dolar çalındı
Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu
Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu