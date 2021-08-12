BIST 1.411
DOLAR 8,60
EURO 10,11
ALTIN 485,21
HABER /  SPOR

Chelsea Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Chelsea Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal ile karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası maçında penaltılar sonucunda gülen taraf oldu ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Abone ol

İngiltere temsilcisi 1998'in ardından ikinci kez Süper Kupa sevinci yaşadı. Chelsea, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında da kupa finalinde mağlup olmuştu. Villareal ise ilk kez bir Süper Kupa finali heyecanı yaşadı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan maçın 27. dakikasında Londra takımı Chelsea, Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti.
İspanya ekibi Villareal ise Gerard Moreno ile 73. dakikada beraberliği sağladı.

90 dakikası bu skorla biten maç, uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Chelsea kurduğu 6-5'lik üstünlükle kupayı kaldıran taraf oldu.
Chelsea adına Havertz penaltıyı gole çeviremezken, Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic ve Rüdiger topu filelerle buluşturmayı başardı.
Villarreal'de ise Mandi ve Albiol penaltıdan yararlanamadı. Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt ise penaltılarda ağları havalandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da 5 yaşındaki kızın kurban edildiği şüphesi!
Hindistan'da 5 yaşındaki kızın kurban edildiği şüphesi!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Libya'da yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldı
Libya'da yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldı
Kanada aşı pasaportu uygulaması için tarih verdi
Kanada aşı pasaportu uygulaması için tarih verdi
Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı
Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Bartın, Sinop ve Kastamonu felaketi yaşadı! Cami hastaneye çevrildi acı haberler peş peşe geldi
Bartın, Sinop ve Kastamonu felaketi yaşadı! Cami hastaneye çevrildi acı haberler peş peşe geldi
Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü
Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı