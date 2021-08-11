Saldırıya uğrayan finans platformundan 600 milyon dolar çalındı

Siber saldırının hedefi olan merkeziyetsiz finans platformu Poly Network'tan 611 milyon dolara denk gelen kripto para çalındı. Şirket, bilgisayar korsanlarına çağrı yaptı.

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Bilgisayar korsanları merkeziyetsiz finans platformu Poly Network'un sistemlerine sızarak 600 milyon doları aşkın değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı.

Poly Network'tan yapılan duyuruda, "Saldırıya uğradığımızı açıklamaktan ötürü üzgünüz. Farklı cüzdanlardan yüzlerce milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiler" denildi.

Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık BinanceCoin çalınırken toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği belirtildi.