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İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde büyük yangın!

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde büyük yangın!

İSTANBUL'da Başakşehir sanayi sitesinde yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor.

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Başakşehir Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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