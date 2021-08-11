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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan ayrıca sosyal medya için düzenleme sinyali de vererek, "Ben sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ile Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden de dert yanarak bu konuda düzenleme yapılacağı mesajını verdi. Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle;

''Sosyal medyaya ben hiç olumlu bakmıyorum. Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanını yapılması gereğine inanıyorum. Bunlar salim akılların veya aklı selimlerin hedefini saptırtıyor.

Bedelini ödeyeceksin

Amerika'da bir Twitter olayı nelere vesile oldu. Türkiye'de senin ofisin yok, görevlendirdiğin elemanın yok. Öyleyse bunlara bunun bedelini ödetmemiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini ödeyeceksin, açmadığın takdirde bedelini ödeyeceksin.

Gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Bu yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor ve hiç şaşırmıyoruz. Hiç şaşırmadığımız gibi 'Bir bedeli olsun artık' diyoruz.''

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