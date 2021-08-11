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Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli tutuklandı

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli tutuklandı

Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığını yazarak intihar etmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını belirterek Çankaya'daki evlerinin 15'nci katından atladı. İntihar sonucu hayatını kaybeden genç kızın arkasında bıraktığı mektupta yazdıkları ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olayın ardından acilen başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf G. ve Mehmet A. adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Serbest bırakılmalarına itiraz edildi
Önceki gün "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yusuf G., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet A. da daha önce serbest kalmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf G'.nin serbest kalmasına itiraz etti, Mehmet A.'nın da yakalanmasını talep etti.

1 kişi daha gözaltına alındı
Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet A., hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

2'si tutuklandı, 1'i serbest kaldı
Bugün yeniden hakim karşısına çıkarılan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, odada bulunduğu belirtilen diğer şahıs Aşkın K. ise yurt dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol şartlı serbest kaldı

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