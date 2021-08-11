Masterchef 2021 ana kadrosuna giren isimler 8. kim oldu yeni liste

Masterchef 2021'in ana kadrosu belli olmaya başladı. 10 kişiden oluşacak olan ana kadro için son 2 kişi yarışmacı kaldı. El lezzetinin konuştuğu yarışmanın kadrosuna giren isimler kim oldu, Masterchef 2021 ana kadrosuna girenlerin listesi...Abone ol
MasterChef Türkiye 2021’de bu sezon iki grupta final turu gerçekleştiriliyor. Final turunda 10 yarışmacı seçilecek ve MasterChef ana kadro belirlenmiş olacak. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ilk grupta en iyi tabakları çıkararak ana kadroya giren 5 yarışmacıyı seçmişti. İkinci grupta ise 8 kişi seçildi, geriye 2 yarışmacı kaldı.
Son 2 kişilik kadroya girmek için kıyasıya yarışın devam ettiği Masterchef 2021'ye giren isimler şunlar...
TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2021'de ilk 7 yarışmacı açıklandı. Ana kadrodaki yarışmacılar:
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek Burcu Önal