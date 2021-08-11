Masterchef 2021 ana kadrosuna giren isimler 8. kim oldu yeni liste

Masterchef 2021'in ana kadrosu belli olmaya başladı. 10 kişiden oluşacak olan ana kadro için son 2 kişi yarışmacı kaldı. El lezzetinin konuştuğu yarışmanın kadrosuna giren isimler kim oldu, Masterchef 2021 ana kadrosuna girenlerin listesi...

Abone ol

MasterChef Türkiye 2021’de bu sezon iki grupta final turu gerçekleştiriliyor. Final turunda 10 yarışmacı seçilecek ve MasterChef ana kadro belirlenmiş olacak. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ilk grupta en iyi tabakları çıkararak ana kadroya giren 5 yarışmacıyı seçmişti. İkinci grupta ise 8 kişi seçildi, geriye 2 yarışmacı kaldı.

Son 2 kişilik kadroya girmek için kıyasıya yarışın devam ettiği Masterchef 2021'ye giren isimler şunlar...

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2021'de ilk 7 yarışmacı açıklandı. Ana kadrodaki yarışmacılar:

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek Burcu Önal