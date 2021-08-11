ABD ve Avrupa aşısızlara acımıyor! Yasak üstüne yasaklar geliyor

Koronavirüs aşılaması başlasa da pek çok ülkedeki gibi ABD ve Avrupa'da aşı karşıtlarıyla mücadele ediyor. Aşı yaptırmayanlar için çeşitli kısıtlamalar devreye giriyor. İşte ülke ülke uygulanan kurallar....

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ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları genel olarak artış eğilimini sürdürürken, ABD başta olmak üzere birçok ülkede halkın Kovid-19 aşısı olmasına yönelik zorlayıcı tedbirler devreye giriyor.

Nüfusun çoğunluğuna yakınının en az bir doz Kovid-19 aşısı olduğu ABD ile Avrupa ülkelerinde aşı olmayanların çeşitli uygulamalar altında kapalı ve kalabalık alanlara girişlerini kısıtlamaya yönelik mücbir önlemler yürürlüğe giriyor.

-ABD'de zorunlu aşı uygulaması yaygınlaşıyor

ABD'de eyaletler ve yerel yönetimler düzeyinde aşı zorunluluğuna ilişkin farklı uygulamalar bulunurken, ulusal düzeyde zorunluluk getirilmesi beklenmiyor.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) birkaç hafta içinde Pfizer ve Moderna'ya tam aşı onayı vermesinin ardından birçok federal kurum ve özel şirketin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) eylül ortasına kadar tüm askerlere aşıyı zorunlu kılarken, diğer bakanlıkların da bu yola başvuracağı tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden da Pentagon'un kararına tam destek veriyor.

Ülkede özel sektörden bazı firmalar şimdiden çalışanlarına aşıyı zorunlu kılmaya başladı. CNN aşısız işe gelen 3 çalışanını işten çıkarırken, American Airlines tüm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Diğer hava yollarının da bu yolu izlemesi bekleniyor.

Birçok eyalette sağlık ve eğitim çalışanlarına aşı zorunlu hale getirilmiş durumda.

Öte yandan aşı zorunluluğuna, özgürlüklerin kısıtlanması olduğunu savunan özellikle Cumhuriyetçi kesimlerden tepkiler geliyor.

- İngiltere'de kapalı mekanlar için aşı pasaportu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eylül sonundan itibaren gece kulüpleri ve büyük kalabalıkların toplandığı bazı mekanlara girişlerde aşı pasaportu uygulamasının zorunlu olacağını açıkladı.

İngiliz hükümeti 4 Ağustos'ta da huzurevi çalışanlarına kasım ayından itibaren aşı zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

Bu arada 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde 10 gün karantina zorunluluğu kaldırıldı.

- Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı

Fransa'da da bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri ile 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ve eğlence parklarına giriş için zorunlu tutulan "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başlatıldı.

Uygulamada, bu mekan ve etkinliklere girişlerde Kovid-19 aşılarını tamamlayan, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi olan ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşenlere verilen karekod okutuluyor.

- Almanya "3G" uygulaması

Almanya'da 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken, aşı yaptırmayanlar bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

Aşı olmayanlar, kapalı mekanlara girişlerinde "3G" olarak özetlenen yeni uygulamayla mekanlara girişlerinde ya test yaptırdığını ya da Kovid-19 atlattığını gösteren bir belge ibraz etmesi gerekiyor.

Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek.

Ülkede ayrıca 11 Ekim'den itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler, ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin ortalama 15 avro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler için ücretsiz test hizmeti devam edecek.

Almanya'da bunun yanı sıra maske ve mesafe kuralları uygulaması sürdürülecek.

- İtalya'da kapalı mekanlara giriş ve yolculukta "yeşil kart" uygulaması

İtalya'da hükümet 6 Ağustos itibarıyla dijital ya da matbu sağlık belgesi olarak tanıtılan yeşil kart uygulamasını devreye aldı.

Bu uygulama çerçevesinde arkeolojik bölge, spor salonu, tiyatro, okul, restoran ve kafe gibi kapalı mekanlara girenler ile uçak, gemi, tren veya şehirler arası otobüslerle seyahate edecek kişilerin, ya en az bir doz aşı olduğunu ya test sonucunun negatif çıktığını ya da son zamanlarda Kovid-19 atlattığını gösteren dijital ya da matbu sağlık belgeleri göstermeleri gerekiyor.

-Belçika'da "Covid Safe Ticket" belgesi

Belçika hükümeti, 31 Temmuz'da açık havada düzenlenecek etkinliklere katılıma yönelik "Covid Safe Ticket" belgesinin ibrazı uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Ülkede 13 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla bu etkinliklere katılanların, aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Kovid-19 belgesi göstermeleri gerekiyor.

- ABD ve birçok Avrupa ülkesinde Kovid-19 vaka sayısı

ABD ile Avrupa ülkelerinde genel olarak vaka artışı eğilimi sürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre dünya genelinde bugüne kadar ülke bazında en fazla vaka sayısı 36 milyon 892 bin 215 ile ABD'de kaydedildi.

Avrupa'da ise en fazla vaka sayısı 6 milyon 339 bin 509 ile Fransa'da görülürken, İngiltere'de 6 milyon 117 bin 540, İspanya'da 4 milyon 643 bin 450, İtalya'da 4 milyon 406 bin 241, Almanya'da 3 milyon 803 bin 332, Polonya'da 2 milyon 884 bin 361, Hollanda'da 1 milyon 188 bin 992, Belçika'da 1 milyon 143 bin 127, İsveç'te 1 milyon 106 bin 821, Romanya'da 1 milyon 85 bin 412 vaka kayıtlara geçti.

- ABD ile çok sayıda Avrupa ülkesinde Kovid-19 aşı durumu

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD'de 351 milyon 930 bin, Almanya'da 95 milyon 330 bin, İngiltere'de 86 milyon 610 bin, Fransa'da 77 milyon 630 bin, İtalya'da 72 milyon 160 bin, İspanya'da 59 milyon 110 bin, Polonya'da 35 milyon 50 bin, Hollanda'da 20 milyon 830 bin, Belçika'da 15 milyon 200 bin, İsveç'te 10 milyon 940 bin, Romanya'da 9 milyon 500 bin, Danimarka'da 7 milyon 730 bin doz aşı yapıldı.