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Ankara'da, Suriye uyruklularla kavgada bıçaklanan Emirhan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da, Suriye uyruklularla kavgada bıçaklanan Emirhan hayatını kaybetti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Suriye uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın (18) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Ali Yasin Güler'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan 2 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan hayatını kaybetti
Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının durumu iyi
Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan tartışmanın iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.  

Tutuklandılar
Yabancı uyruklu şahıslar Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

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