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Antalya'da ödüllü gazeteci evinde ölü bulundu! Kötü koku yayılınca eve girildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ödüllü gazeteci evinde ölü bulundu! Kötü koku yayılınca eve girildi

ANTALYA'da yalnız yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Antalya'da ulusal ve yerel birçok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana koku yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi. Eve giren kardeş, ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalçın'ın morga gelen kız kardeşi Özlem Çimen büyük üzüntü yaşadı. Çimen, yakınları tarafından sakinleştirildi. Abdullah Yalçın’ın katıldığı birçok yarışmada ödülleri bulunuyordu.

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