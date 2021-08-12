Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı
TUNCELİ’de, birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan görenleri şaşırttı.
Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluştuğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde bilimsel metotlarla yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, bir yerleşim alanı içerisinde tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayandığı tespit edilen çocuk iskeletine rastlanıldı.
Milattan önce 5 ila 7 bin yılı kapsayan Neolitik dönemin verilerini taşıyan iskelet, Tunceli Müzesi laboratuvarında incelenmeye alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Umut Parlıtı, bulunan iskeletin o dönemin ritüelleri gereği acıyı yaşamak için yaşadıkları yere gömdüklerini belirtti.
Dr. Parıltı. “Tozkoparan köyü içerisinde başladığımız kazı çalışmalarında bir aylık süreci tamamladık. Bu süreç içerisinde 7 bin 500 yıllık bir kültür bulgusuyla karşılaştık. En büyük buluntumuz mimarı yapılar içerisinden geldi." dedi.