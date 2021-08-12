BIST 1.428
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 484,32

Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

TUNCELİ’de, birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan görenleri şaşırttı.

Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluştuğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde bilimsel metotlarla yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, bir yerleşim alanı içerisinde tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayandığı tespit edilen çocuk iskeletine rastlanıldı.

17
Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

Milattan önce 5 ila 7 bin yılı kapsayan Neolitik dönemin verilerini taşıyan iskelet, Tunceli Müzesi laboratuvarında incelenmeye alındı.

27
Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Umut Parlıtı, bulunan iskeletin o dönemin ritüelleri gereği acıyı yaşamak için yaşadıkları yere gömdüklerini belirtti. 

37
Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

 Dr. Parıltı. “Tozkoparan köyü içerisinde başladığımız kazı çalışmalarında bir aylık süreci tamamladık. Bu süreç içerisinde 7 bin 500 yıllık bir kültür bulgusuyla karşılaştık. En büyük buluntumuz mimarı yapılar içerisinden geldi." dedi.

47