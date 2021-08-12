Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı

Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluştuğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde bilimsel metotlarla yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, bir yerleşim alanı içerisinde tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayandığı tespit edilen çocuk iskeletine rastlanıldı.