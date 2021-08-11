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Genel müdür maaşları 2021 yılında kaç oldu derecesine göre yeni maaşlar

Genel müdür maaşları 2021 yılında kaç oldu derecesine göre yeni maaşlar

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 2022 kamu işçisi maaş zammı belli oldu. Buna göre en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak .Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükselecek. İşte 2022 en düşük ve en yüksek kamu işçisi maaş zamları ne olacak?

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Milyonlarca kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği 2022 kamu işçisi maaşları belli oldu. Yeni rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. 'Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim' diyen bakan en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacağının müjdesini verdi. Peki 2022 yılında işçi maaşları ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre kim ne kadar maaş alacak?

Rakam belli oldu
Bakan Vedat Bilgin şöyle açıkladı:

En düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak. Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir.

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