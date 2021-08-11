Eren Bülbül kimdir kaç yaşında şehit oldu Eren Bülbül olayı nedir?

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, ölümünün 4. yıldönümünde anılıyor. Peki kimdir Eren Bülbül olayı, Eren Bülbül kaç yaşında şehit edildi?

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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit edildi soruları bugün günün konusu oldu. Şehit oğlunun kabri başında dua eden acılı anne Ayşe Bülbül, yürek yaksan sözler söyledi. Ayşe Bülbül, 4 yıl oldu ama hala o günkü acıyı yüreğimde hissediyorum. Her yıl bugün aynı acıyı, aynı korkuyu yaşıyorum. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacakmışım gibi. Kanadım, hayallerim kırık; çok taze daha yeni acılarım” diyerek gözyaşı döktü. Peki, Eren Bülbül kaç yaşında şehit oldu? Eren Bülbül olayı nasıl oldu? İşte 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün hayatı…

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi.

Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelmiş, 11 Ağustos 2017’de Maçka’da vefat etmiştir.

Trabzon’da bulunan PKK’lı teröristlerin yerine güvenlik güçlerine gösterirken Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül, Twitter’dan yazdığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın’ sözüyle akıllara kazınmıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.

Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

15 Temmuz 2018'de ise Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda saldırının faillerinden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodî" kod adlı Levent Dayan öldürüldü.

PKK'nın Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Yakışır İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodî' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullandı.