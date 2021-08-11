BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 483,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor

Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle 2 mahalleye daha sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Abone ol

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı.

Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıp kızın ailesinden şok iddia: 19 yaş büyük evli adam...
Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıp kızın ailesinden şok iddia: 19 yaş büyük evli adam...
CIA Direktörü İsrail'de! İran'ı görüştüler!
CIA Direktörü İsrail'de! İran'ı görüştüler!
Mustafa Cengiz'den kötü haber: Beyninde tümör tespit edildi
Mustafa Cengiz'den kötü haber: Beyninde tümör tespit edildi
Antalya'da her şey bir anda oldu! Dünyaları başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldular
Antalya'da her şey bir anda oldu! Dünyaları başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldular
Ersan Şen kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Arife Şen kimdir?
Ersan Şen kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi Arife Şen kimdir?
9 yıldır öğrencisiz atıl fakülteye dekan ve personel atandı! Yetmedi maaş ödediler
9 yıldır öğrencisiz atıl fakülteye dekan ve personel atandı! Yetmedi maaş ödediler
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda finale doğru! Artık o akıl yok
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda finale doğru! Artık o akıl yok