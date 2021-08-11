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Mustafa Cengiz'den kötü haber: Beyninde tümör tespit edildi

Mustafa Cengiz'den kötü haber: Beyninde tümör tespit edildi

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e gün içerisinde beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

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Dün sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde, tümör (lezyon) tespit edildi.

Beyin radyoterapisi uygulanacak
Cengiz’e, beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16.00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.

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