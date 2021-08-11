Nagehan Alçı'dan olay Ziya Selçuk yazısı! Kabinede Selçuk’u pes ettirenler utansın…

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan çarpıcı bir yazı geldi. Alçı, Ziya Selçuk'un korona döneminde okulların açık kalması için çok mücadele ettiğini ancak Kabine'de “Okullar kapalı kalsın” diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler olduğunu yazdı.

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"Artık bu işin 'hibrit’i, 'uzaktan’ı yok, okulları tam açmazsak çocuklarımızı kaybedeceğiz!" diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ziya Selçuk'un çok zor bir dönemde göreve geldiğini ve okuları açık tutmak için mücadele ettiğini söyledi. Ardından da ekledi: "Kabinede 'Okullar kapalı kalsın' diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın…" Son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına aldanılmamasını isteyen Alçı, Bilim Kurulu'ndan sızan görüşleri yazdı. İşte Alçı'nın yazısının ilgili bölümü:

-Ziya Selçuk gibi kıymetli ve idealist bir eğitimcinin Bakan olması bence bu ülke için önemli bir şanstı. Ziya Bey dünyanın belli başlı tüm ülkelerindeki eğitim sistemlerinin içeriğini avucunun içi gibi bilen bir insandı.

Ziya Selçuk'u pes ettirenler utansın

- Çok zor bir döneme denk geldi Selçuk. Yakından biliyorum ki çok mücadele etti. Eğitimin öncelik sırasında ilk 5’e bile giremediği Türkiye’de kabinede, siyasette okulları açık tutmak için çabaladı.

- Ancak başaramadı. Ve en sonunda pes etti. Kabinede “Okullar kapalı kalsın” diye diye Ziya Selçuk’u pes ettirenler utansın…

Bürokratik oligarşinin zaferi...

- Otelleri, eğlence yerlerini, düğünleri, nişanları, kına gecelerini açık tutmak için okulları feda edenlerin ve bürokratik oligarşinin zaferidir Selçuk’un istifası…

- Yerine gelen Prof. Dr. Mahmut Özer’e başarılar diliyorum. Şahsen tanımıyorum ama deneyimli ve kıymetli bir isim olduğunu biliyorum. Ancak Özer’in rahat çalışabilmesi için Selçuk’a pes ettiren şartların ortadan kalkmış olması gerekir… Kalktı mı? Hiç sanmıyorum.

Okullar konusunda hiç güvenim kalmadı

- Şimdilik vakit var diye olumlu, güzel açıklamalar yapılıyor ancak benim okullar konusunda bu ülkeye hiç güvenim kalmadı. Aylardır tam açılma yaşadık, yaşıyoruz fakat acaba bu serbestliği okullar konusunda gösterebilecek miyiz?

- Amma paranoyak oldun Nagehan, yeni Bakan da açıklama yaptı, takvimi söyledi, yüz yüze eğitime dönmeyi istediği belirtti, daha ne istiyorsun, diyebilirsiniz ancak ben rahat değilim sevgili okurlar…

Siz bakmayın son günlerdeki 'okullar açılacak' havasına

- Siz bakmayın son günlerdeki ‘okullar açılacak’ havasına… Henüz net bir plan ortaya konmuş değil. Benden duymuş olmayın, Bilim Kurulunda “12 yaş üzeri aşılanmadan açmayalım”dan tutun, “vakaları 5000’e düşürmeden açmayalım”a kadar çeşitli tezler yine dolaşıyor.