Berdan Mardini evli mi boşandığı eşi çocuklarının annesi kimdir?

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin adı son günlerde eski eşi Fatoş Yelliler'in ihaneti ile gündemde. Evlilikleri henüz bitmeden eski eşinin Gökhan Göz ile aşk yaşadığını öğrenen Berdan Mardini aslen nereli, kaç yaşında? Fatoş Yelliler ve Berdan Mardini Paris'te tanışmış ve 2012 yılında evlenmişlerdi. Çiftin 2 çocuğu var.

Abone ol

Özel hayatı ve kariyerine dair bilgiler araştırılan Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler'in ihaneti ile yeniden gündeme geldi. Paris'e konser için giden Berdan Mardini ile tanışan ve hayranı olan Fatoş Yelliler 2012 yılında evlenmişti.

Berdan Mardin kimdir: 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi.

Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı.

Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır.

Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı.

Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yaptı.