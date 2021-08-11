Oyunlarda sıklıkla karşılaşılan 5 oyuncu tipi

Casper’ın, oyuncuların buluşma noktası Excalibur Clan Topluluğundaki her yaştan, cinsiyetten ve coğrafyadan oyuncuları analiz ederek 5 oyuncu tipini ortaya koydu.

Abone ol

Oyun oynamanın yaşı ya da cinsiyeti yok ama her oyuncunun bir tarzı var. Günümüzde oyunların gittikçe çeşitlenmesi ve yaygın hale gelmesi, birçok farklı oyuncu tipini de ortaya çıkarıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın gücüyle desteklenen, oyunlardaki en son gelişmelerin, en yeni donanımların ve çok daha fazlasının yer aldığı oyuncu topluluğu Excalibur Clan, oyuncuların ne tür oyunlardan hoşlandıklarını, ne kadar süreyi oyun oynayarak geçirdiklerini ve oyun konseptine nasıl yaklaştıklarını göz önünde bulundurarak 5 farklı oyuncu tipini sıraladı.

1. Rekabetçi Oyuncu: Oyunlar temelinde rekabeti içerisinde barındırıyor olsa da bu bazı oyunlarda fazlaca bulunuyor. Ancak burada bahsedilen, kazanmayı her şeyin önüne koymuş ve kaybetmekten hoşlanmayan oyuncu tipleri. Bu tip oyuncular daha fazlası için savaşırlar, başarıya doymazlar ve her oyunda rakibine GG yazdırmak için oyun oynarlar. Başarısız olduklarında ise derin bir umutsuzluğa kapılmak lügatlarında bulunmaz, çabalamaya devam ederler.

2. Sosyal Oyuncu: Aynı zevklere sahip oyuncuların birbirleriyle teknoloji sayesinde iletişim kurabilmeleri, tanışabilmeleri oyunlarda sıklıkla gerçekleşiyor. Tek başına oyun oynamanın anlamsız olduğunu düşünen, yalnız oynanan oyunlardan keyif almayanlar da sosyal oyuncular olarak görülüyor. Daha çok kalabalık oynanan veya atışmalı oyunları tercih eden bu oyuncu tipi, aynı zamanda oyun oynarken iletişim halinde olmak ister. Hem oyuna odaklanıp hem farklı konularda muhabbet edebilme yetenekleri ile bir bakmışsınız abonesi olduğunuz bir Twitch yayıncısına dönüşmüştür.

3. Hileci Oyuncu: Oyun kavramı, fiziki ya da dijital fark etmeksizin içerisinde her zaman hileyi barındırmıştır. Bu oyuncu tipi de hile yapmada öyle ustalaşmıştır ki aslında oyuncular arasında rekabetçi oyuncu olarak bilinir. Çok çaba harcamadan her kapışmanın üstünden az eforla gelebilen hileciler, oyunun boşluklarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ve özellikle biraz deneyimsiz olan herkesin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

4. Dedektif Oyuncu: Oyun oynayanları izleyenlerin dahi en sevdiği içeriklerden biri haline gelen dedektiflik oyunları, kendi oyuncu tipini de içerisinde barındırıyor. Her video oyununun rekabet içermesi gerekmiyor elbette. Bulmaca oyunlarını seven oyuncular, karşılarında bir insandan ziyade kendileriyle rekabet etmeyi tercih ederler. Problemler çözmeyi, zeka oyunlarını severler.

5. Fanatik Oyuncu: Bir yerlerde e-sporcu olmak isteyen varsa onlar kesinlikle video oyunlarını yaşam tarzı haline getiren bu tipteki oyunculardır. Sosyal oyuncu tipinin tam tersi diyebileceğimiz bir oyuncu tipi olan fanatikler, oyun için yaşayan oyunculardır. Günlerce süren maraton oyunlarında çok başarılı olurlar. Çok uzun süre oyun oynamaya uyum sağlayabildikleri için bu tip yarışmalarda da derece kazanabilirler.

Oyun dünyasını Türkçe içeriklerle ve en güncel haberlerle besleyen Excalibur Clan’a hemen üye olmak isteyen oyuncuların Clan’a girmek için red ward ya da defuse kit zorunluluğu yok.

Excalibur Clan ile ilgili daha fazla bilgi için: https://www.casper.com.tr/excaliburclan/ adresini ziyaret edebilirsiniz.