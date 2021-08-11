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Covid-19 aşısı yerine tuzlu su! Almanya'da bir hemşirenin yaptığı ortaya çıktı

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su! Almanya'da bir hemşirenin yaptığı ortaya çıktı

ALMANYA'da yaşanan olay tüm ülkeyi şaşkına çevirdi. Koronavirüs aşılama merkezinde çalışan bir hemşirenin, çoğunluğu yaşlılardan oluşan 8 bin 600 kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı.

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Kuzey Almanya'daki yetkililer, bir Kızılhaç hemşiresinin Covid-19 aşısı yaptırmak için gelenlere tuzlu su enjekte etmiş olabileceğini tespit etmesinin ardından, binlerce kişiye yeniden aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Hemşirenin, ilkbaharın başlarında, Kuzey Denizi kıyısına yakın bir kırsal bölge olan Friesland'daki bir aşı merkezinde gerçek dozlar yerine insanların kollarına tuz solüsyonu enjekte ettiğinden şüpheleniliyor.

"Şoke olduk"
Yerel bir meclis üyesi olan Sven Ambrosy, yetkililerin durumdan etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8 bin 600 sakine çağrıda bulunmaları üzerine “Bu olay bizi tamamen şok etti” dedi.

Diğer taraftan, tuzlu su çözeltisi insan sağlığına zararsız olsa da, şüpheli durumun gerçekleştiği Mart ve Nisan aylarında Almanya'da aşılanan çoğu kişi yaşlı ve Covid-19’a karşı daha savunmasız insanlardan oluşuyordu.

Aşıya karşı şüphe duyuyormuş
Basın toplantısında konuşan polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine dayanarak, olayın "makul bir tehlike" yarattığını söyledi. Beer ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini aktardı.

Siyasi saikli suçları araştıran özel bir birime verilen davadaki suçlamalar hakkında detay paylaşılmadı. Hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadığını dair bir açıklama yapılmadı.  Öte yandan, 83 milyon nüfuslu Almanya’da şimdiye kadar 95,3 milyon doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 55,2’si tam olarak aşılandı. 

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