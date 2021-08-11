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Ankara'da tehlikeli gerginlik! Sığınmacılar 2 Türk'ü bıçakladı mahalleli ayağa kalktı

Ankara'da tehlikeli gerginlik! Sığınmacılar 2 Türk'ü bıçakladı mahalleli ayağa kalktı

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 Türk vatandaşı yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancı lara ait işyerleri ile araçlarına zarar verdi. Yaşanan gerginlik, olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etmesiyle sona erdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.  

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yalçın'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A.'yı kısa sürede yakaladı.

Mahalleli sokağa döküldü

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, olayın yaşandığı parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti. Olay hakkında soruşturma sürüyor.

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