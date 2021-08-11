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Jülide Ateş Gain'den ayrıldı! 40'ın yeni sunucusu bakın kim oldu

Jülide Ateş Gain'den ayrıldı! 40'ın yeni sunucusu bakın kim oldu

Jülide Ateş'in geçtiğimiz sezon sonunda oğlunun eğitimi için veda ettiği 40 programının yeni sunucusu belli oldu.

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3 Ekim 2018'de CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen 40 programı Haber Global'a transfer olunca programın yönetimini Jülide Ateş devralmıştı. Reytinglerde sağladığı başarıyla dikkat çeken program bu yıl dijital içerik platformu Gain'e transfer olmuştu. Gain'de 8 bölüm seyirciyle buluşan programda Haziran ayında Ateş ayrılma karar almıştı. Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenilmişti. 

Yapımcılığını BBO Yapım / Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği ekranların gündem yaratan programı ‘40’ ın yeni sunucusu sunucu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen oldu.


Cansu Canan Özgen kimdir? 
1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Bayrampasa Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. New York Üniversitesi Amerikan Dili, Edebiyatı ve Kültürü eğitimi aldı. Öğrenciyken başladığı iş hayatına Beşiktaş Tv, Habertürk TV, ATV ve TV8’de devam etti. Spor spikerliği, ana haber spikerliği, kuşak programları ve tartışma programları sunuculuğu gibi birçok alanda görev yaptı.


Fenomen haline gelen Öteki Gündem programının dört sezon boyunca sunuculuğunu üstlendi; 300 bölüm boyunca Türkiye’nin en önemli akademisyenleri ve entellektüelleriyle sohbetler gerçekleştirdi. Halen konferanslar, programlar, sunumlar ve yazılarıyla çalışma hayatını sürdürmektedir. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk romanı dalgakıranı yayınlayan Cansu Canan Özgen'in yayınlanmış 5 röportaj kitabı da bulunuyor.

 

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