Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadet yıldönümünde Süleyman Soylu'dan mesaj

Bakan Süleyman Soylu Maçka'da terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için mesaj yayınladı.

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 4. yılında anılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesajında iki şehidi andı:

Genç yaşında, teröristlerin kurşunuyla toprağa verdiğimiz evladımız Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Komutanımız; acınız, her daim yüreğimizde... Canınıza kastedenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek... Rahmet, minnet ve şükranla...