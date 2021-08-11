Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Ufak hesap yapmak yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması gerektiği konusunda kurmaylarına talimat verdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan, “Ufak hesap falan yapmak yok, bize düşen neyse yerine getireceğiz. İnsanların hayvanlarını hemen verelim, evlerini 1 yıl içinde yapalım. Hiçbir para hesabı yapmadan oradaki yaraları saralım” dedi.

Erdoğan, muhalefetin sosyal medyadaki algı operasyonlarına da, “Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü” sözleriyle tepki gösterdi. Toplantıda, bazı MYK üyeleri, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı hazırlanan düzenlemenin bir an önce tamamlanarak, yeni dönemde Meclis gündemine gelmesi gerektiğini dile getirdi.

3 aşamalı ağaçlandırma

Öte yandan, MYK toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılarak, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek yol haritasını anlattı. Pakdemirli, ormanların yeniden yapılandırılmasının 3 aşamada gerçekleştirileceğini belirttiği sunumunda “İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek” dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmaların bir an önce yapılması konusunda talimat verdiği aktarıldı. Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarında da ifade ettiği gibi her vatandaş için 3 fidanın dikileceği ve toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı kaydedildi.

O otel Özal zamanında yapıldı

Sunumda, Anayasanın 169’uncu maddesine göre, yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması konusunda anayasal güvence olduğu bir kez daha vurgulandı. Yapılaşmaya izin verilmeyeceğinin altı çizilen sunumda “Şu ana kadar bir tane bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel, bina ruhsatını daha önce almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Otel, AK Parti zamanında değil, Turgut Özal zamanında ruhsatlandırılmış. Böyle bir şey asla söz konusu değil” denildi.

Kutlamalar İstanbul'da

AK Parti’nin 14 Ağustos’taki 20’nci kuruluş yıl dönümüyle ilgili yapılacak etkinlikler de MYK toplantısında masaya yatırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların kısıtlı bir şekilde yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 81 il teşkilatı da kutlamalara video konferans yöntemiyle katılacak.

Borcumuzu ödemeye geldik

MYK toplantısında, yangın bölgesine giden bazı kurmaylar, sahadaki izlenimlerini paylaştı. Bir MYK üyesi, Azerbaycanlı askerlerle vatandaşlar arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “958 Azerbaycanlı asker yangını söndürmek için yardıma geldi. Vatandaşlar, Azerbaycanlı askerlere teşekkür edince onlar da ‘Biz size borcumuzu ödemeye geldik’ dedi.”