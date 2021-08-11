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Bilim Kurulu toplanıyor! Okullar açılmadan aşı yaşının indirilmesi masada

Bilim Kurulu toplanıyor! Okullar açılmadan aşı yaşının indirilmesi masada

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun artan vaka sayılarını değerlendireceği toplantıda aşı yaşının çocuklara düşürülmesini de ele alınacağı konuşuluyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Bilim Kurulu üyeleri son günlerde yaptığı açıklamalarda okulların açılma tarihinin yaklaştığı vurgusuyla aşılamanın ortaokul ve lise düzeyindeki çocukların yaşına kadar indirilmesi gerektiğini vurguluyordu.

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