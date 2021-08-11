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Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti

Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti

İSRAİL güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti.

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İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi: Yasak" ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

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