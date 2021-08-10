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Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 4 gün önce define aramak için evinden ayrılan Nizamettin Güllüoğlu (49), kazdığı çukurda ölü olarak bulundu. Güllüoğlu'nun jeneratör gazından zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Nizamettin Güllüoğlu (49), "Define aramaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Günlerdir Nizamettin Güllüoğlu'ndan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.

Köylülerle birlikte yapılan aramada Güllüoğlu'nun daha önce de define aradığı ormanın 1 kilometre içerisindeki kayalık alanda kazdığı çukurun etrafında kıyafet parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler, gaz maskeleriyle çukura indi. Ekipler, yaklaşık 8 metrelik çukurda Güllüoğlu'nun cansız bedenini buldu. 

İtfaiye tarafından çukurdan çıkarılan Güllüoğlu'nun cenazesi otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güllüoğlu'nun ilk belirlemelere göre çukurda çalıştığı sırada aydınlatma için kullandığı jeneratörün çıkardığı gazdan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

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