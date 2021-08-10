İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama meydana geldi

İSTANBUL Eyüpsultan'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle oluşan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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İSTANBUL Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi'ndeki Topçular İş Merkezi'nde metal döküm yapılan bir iş yerinde bulunan tüpler henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.