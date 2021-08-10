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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamazken Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız. Yatırım yap, inşa et, orman zaten yanacak" açıklaması yaptı.

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Yunanistan'da başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. 

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi ancak devamında tepki çeken sözler sarf etti.

Yaklaşık 650 bin dönüm orman arazisinin yanmasına rağmen Miçotakis, "Orman zaten yanacağına göre otel yapacağız. Yatırım yap, inşa et, orman zaten yanacak" açıklamasını yaptı.

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