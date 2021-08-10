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Aşılamada sevindiren rakamlar! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu duyurdu

Aşılamada sevindiren rakamlar! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu duyurdu

Bakan Fahrettin Koca iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son rakamları duyurdu:

İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart.

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