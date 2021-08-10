Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan barajın düşürüldüğünü "Genç kardeşlerime müjde" diyerek duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifiyle YÖK'ün tasarıyı hazırladığı açıklanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite sınavlarında uygulanan barajların düşürüldüğünü sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.