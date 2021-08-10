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Memleket Partisi Denizli İl Başkanı ve 8 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Memleket Partisi Denizli İl Başkanı ve 8 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Memleket Partisi'de istifa depremi yaşandı. Edinilen bilgiye göre Denizli İl Başkanı Yılmaz İçin ve sekiz yönetim kurulu üyesi, partisinden istifa etti.

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Memleket Partisi Deniz İl Başkanlığında istifalar geldi. Denizli İl Başkanı Yılmaz İçin’in de aralarında bulunduğu sekiz il yönetim kurulu üyesi; Denizli Basın Merkezi’nde yaptıkları basın açıklaması ile partilerinden istifa ettiler. İçin, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, “Görevimizi bırakıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bağımsız olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı:

Yılmaz İçin, kendisi ile beraber istifa eden arkadaşları ile yaptığı basın açıklaması ise şu şekilde;

“Bunların hepsi benim kusurum değil'' 
“Sizin bir ilçe başkanınız genel merkezi arayıp, oradan divan başkanı isterse bundan da sizin haberiniz yoksa ya da sizin bir ilçe başkanınız o davette bilgi ya da yardım istemiyorsa, siz burada karışamıyorsunuz.
350 bin nüfuslu Pamukkale’de bir kongre yapmamız çok acı bir durumdur. Bizim ona müdahil olmamız durumunda en az 300 kişi gelirdi, 80 kişi oy kullanırdı. İyi bir çıkış yapabilirdik. Ama bunların hepsi maalesef benim kusurum değil.

“Genel başkan dönmek zorundadır'' 

Bazı sıkıntılarımızı, ben genel başkanımızla da paylaşmak istedim. Cuma günü telefonuna ulaşamadım. Tesadüf Muğla İl Başkanımızı aradım. Yanında olduğunu, yangın bölgelerini dolaştıklarını söyledi.
İstedim, ‘Efendim, çok acil bir durum, Türkiye’nin neresinde olursanız olun 10 dakika sizinle görüşmem lazım, size ihtiyacım var’ dedim ama bugün, benim genel başkanım bana dönmüyor. Şimdi bir il başkanını siz buraya tayin ettirseniz ve sizden yardım istiyorsa genel başkan dönmek zorundadır.”

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