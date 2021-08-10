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Muğla'daki yangında alevlere teslim olan otomobilin haline bakın

Muğla'daki yangında alevlere teslim olan otomobilin haline bakın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Ilgın Koyu’nda alevlere teslim olan otomobil ve evin son hali yangının şiddetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

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Bodrum’da 1 Ağustos Pazar günü Mazı Mahallesi Ilgın Koyu’na sıçrayan alevler bir otomobil ile bölgede bulunan 4 evi küle çevirmişti. O anlar ise saniye saniye objektiflere yansımış ve otomobilin yanma anları an be an görüntülenmişti. 

Yangının ne kadar büyük olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Orman yangının ardından otomobilin demir yığınına, evlerin ise küle dönmüş hali yürekleri yaktı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Ilgın Koyu alevlerin ardından kararak yerini siyaha bıraktı.

İşte otomobilin son hali...

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